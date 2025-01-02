Skey Network 价格 (SKEY)
今天 Skey Network (SKEY) 的实时价格为 0.08894 USD。目前其市值为 $ 64.07M USD。SKEY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Skey Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 309.71K USD
- Skey Network 当天价格变化为 -0.55%
- 其循环供应量为 720.38M USD
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今天内，Skey Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00049922934951041。
在过去30天内，Skey Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010809145。
在过去60天内，Skey Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0535949771。
在过去90天内，Skey Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.041458445286498205。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00049922934951041
|-0.55%
|30天
|$ +0.0010809145
|+1.22%
|60天
|$ +0.0535949771
|+60.26%
|90天
|$ +0.041458445286498205
|+87.31%
Skey Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
-0.55%
-8.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge.
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|1 SKEY 兑换 AUD
A$0.1431934
|1 SKEY 兑换 GBP
￡0.071152
|1 SKEY 兑换 EUR
€0.0853824
|1 SKEY 兑换 USD
$0.08894
|1 SKEY 兑换 MYR
RM0.3975618
|1 SKEY 兑换 TRY
₺3.1404714
|1 SKEY 兑换 JPY
¥13.9644694
|1 SKEY 兑换 RUB
₽9.9159206
|1 SKEY 兑换 INR
₹7.6274944
|1 SKEY 兑换 IDR
Rp1,434.5159282
|1 SKEY 兑换 PHP
₱5.1505154
|1 SKEY 兑换 EGP
￡E.4.5154838
|1 SKEY 兑换 BRL
R$0.5532068
|1 SKEY 兑换 CAD
C$0.1280736
|1 SKEY 兑换 BDT
৳10.62833
|1 SKEY 兑换 NGN
₦137.4647746
|1 SKEY 兑换 UAH
₴3.7452634
|1 SKEY 兑换 VES
Bs4.53594
|1 SKEY 兑换 PKR
Rs24.787578
|1 SKEY 兑换 KZT
₸46.6872742
|1 SKEY 兑换 THB
฿3.0470844
|1 SKEY 兑换 TWD
NT$2.9252366
|1 SKEY 兑换 CHF
Fr0.080046
|1 SKEY 兑换 HKD
HK$0.6910638
|1 SKEY 兑换 MAD
.د.م0.8991834