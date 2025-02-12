Silver 价格 (AG)
今天 Silver (AG) 的实时价格为 0.857388 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Silver 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.43K USD
- Silver 当天价格变化为 +3.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Silver 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02505689。
在过去30天内，Silver 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4120383807。
在过去60天内，Silver 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Silver 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02505689
|+3.01%
|30天
|$ -0.4120383807
|-48.05%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Silver 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.47%
+3.01%
-3.90%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AG 兑换 AUD
A$1.35467304
|1 AG 兑换 GBP
￡0.6859104
|1 AG 兑换 EUR
€0.82309248
|1 AG 兑换 USD
$0.857388
|1 AG 兑换 MYR
RM3.82395048
|1 AG 兑换 TRY
₺30.88311576
|1 AG 兑换 JPY
¥131.6947968
|1 AG 兑换 RUB
₽82.75508976
|1 AG 兑换 INR
₹74.18978364
|1 AG 兑换 IDR
Rp14,055.53873472
|1 AG 兑换 PHP
₱49.88283384
|1 AG 兑换 EGP
￡E.43.2552246
|1 AG 兑换 BRL
R$4.93855488
|1 AG 兑换 CAD
C$1.21749096
|1 AG 兑换 BDT
৳103.7868174
|1 AG 兑换 NGN
₦1,283.509836
|1 AG 兑换 UAH
₴35.74450572
|1 AG 兑换 VES
Bs51.44328
|1 AG 兑换 PKR
Rs239.21982588
|1 AG 兑换 KZT
₸432.36362064
|1 AG 兑换 THB
฿29.25407856
|1 AG 兑换 TWD
NT$28.15662192
|1 AG 兑换 CHF
Fr0.78022308
|1 AG 兑换 HKD
HK$6.67905252
|1 AG 兑换 MAD
.د.م8.58245388