SHISA 今日价格

SHISA (SHISA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.71%。当前 SHISA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHISA。

SHISA 目前市值在 $ 31,500 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SHISA。过去 24 小时内，SHISA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00147508，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHISA 在过去一小时内波动了 -0.58%，过去7 天内波动了 -14.48%。过去一天，总交易量达到 --。

SHISA（SHISA）市场信息

市值 $ 31.50K$ 31.50K $ 31.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.50K$ 31.50K $ 31.50K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SHISA 的当前市值为 $ 31.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHISA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.50K。