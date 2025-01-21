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Shadow 价格 (SHADOW)

USD

Shadow (SHADOW) 实时价格图表

$8.57
$8.57$8.57
+14.90%(1D)

今天 Shadow (SHADOW) 的价格

今天 Shadow (SHADOW) 的实时价格为 8.58 USD。目前其市值为 $ 1.53M USD。SHADOW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Shadow 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 65.70K USD
- Shadow 当天价格变化为 +14.98%
- 其循环供应量为 177.84K USD

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Shadow (SHADOW) 价格表现 USD

今天内，Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.12
在过去30天内，Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.12+14.98%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Shadow (SHADOW) 价格分析

Shadow 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.55
$ 6.55$ 6.55

$ 8.63
$ 8.63$ 8.63

$ 8.63
$ 8.63$ 8.63

+9.23%

+14.98%

--

Shadow (SHADOW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 65.70K
$ 65.70K$ 65.70K

177.84K
177.84K 177.84K

什么是Shadow (SHADOW)

SHADOW is the token from Shadow Exchange, a concentrated liquidity layer built on Sonic powered by [x(3,3)](https://docs.shadow.so/pages/x-33)—a more fluid and accessible exchange model. SHADOW can freely be converted to xSHADOW to earn 100% of protocol fees, vote incentives, and rebases from Shadow Exchange. Shadow delivers an ultra-responsive trading experience on par with Sonic's speed, while also taking advantage of Sonic's FeeM to improve user experience through dynamic fees and arbitrage (MEV).

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Shadow (SHADOW) 资源

官网

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SHADOW 兑换为当地货币

1 SHADOW 兑换 AUD
A$13.728
1 SHADOW 兑换 GBP
6.9498
1 SHADOW 兑换 EUR
8.2368
1 SHADOW 兑换 USD
$8.58
1 SHADOW 兑换 MYR
RM38.3526
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305.5338
1 SHADOW 兑换 JPY
¥1,334.3616
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1 SHADOW 兑换 IDR
Rp140,655.7152
1 SHADOW 兑换 PHP
501.2436
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￡E.431.7456
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R$51.7374
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C$12.3552
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362.3334
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Bs463.32
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Rs2,392.6188
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NT$280.7376
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Fr7.722
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HK$66.7524
1 SHADOW 兑换 MAD
.د.م85.9716