Serum 今日价格

Serum (SRM) 今日实时价格为 $ 0.00808069，过去 24 小时内变化了 8.72%。当前 SRM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00808069 每 SRM。

Serum 目前市值在 $ 3,012,342 排名第 #-，流通供应量为 372.78M SRM。过去 24 小时内，SRM 的交易价格在 $ 0.00736769（低点）和 $ 0.00820856（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 13.78，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SRM 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 +12.99%。过去一天，总交易量达到 $ 12.24K。

Serum（SRM）市场信息

市值 $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M 成交量（24H） $ 12.24K$ 12.24K $ 12.24K 完全稀释市值 $ 80.75M$ 80.75M $ 80.75M 流通量 372.78M 372.78M 372.78M 总供应量 9,992,470,462.117819 9,992,470,462.117819 9,992,470,462.117819

Serum 的当前市值为 $ 3.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.24K。SRM 的流通量为 372.78M，总供应量是 9992470462.117819，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.75M。