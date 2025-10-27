SENATE（SENATE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00156258 $ 0.00213112
24H最低价 $ 0.00156258
24H最高价 $ 0.00213112
历史最高 $ 5.85
最低价 $ 0.00127208
涨跌幅（1H） -3.43%
涨跌幅（1D） +29.19%
漲跌幅（7D） -38.76%

SENATE（SENATE）当前实时价格为 $0.0020291。过去 24 小时内，SENATE 的交易价格在 $ 0.00156258 至 $ 0.00213112 之间波动，市场活跃度显著。SENATE 的历史最高价为 $ 5.85，历史最低价为 $ 0.00127208。

从短期表现来看，SENATE 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.43%，过去 24 小时内变动为 +29.19%，过去 7 天内累计变动为 -38.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SENATE（SENATE）市场信息

市值 $ 279.07K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 331.33K
流通量 137.53M
总供应量 163,289,542.828217

SENATE 的当前市值为 $ 279.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SENATE 的流通量为 137.53M，总供应量是 163289542.828217，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 331.33K。