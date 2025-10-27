SENATE 当前实时价格为 0.0020291 USD。跟踪 SENATE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SENATE 价格趋势。SENATE 当前实时价格为 0.0020291 USD。跟踪 SENATE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SENATE 价格趋势。

SENATE 价格 (SENATE)

1 SENATE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00202978
$0.00202978$0.00202978
+29.20%1D
USD
SENATE (SENATE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:29:22 (UTC+8)

SENATE（SENATE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00156258
$ 0.00156258$ 0.00156258
24H最低价
$ 0.00213112
$ 0.00213112$ 0.00213112
24H最高价

$ 0.00156258
$ 0.00156258$ 0.00156258

$ 0.00213112
$ 0.00213112$ 0.00213112

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 0.00127208
$ 0.00127208$ 0.00127208

-3.43%

+29.19%

-38.76%

-38.76%

SENATE（SENATE）当前实时价格为 $0.0020291。过去 24 小时内，SENATE 的交易价格在 $ 0.00156258$ 0.00213112 之间波动，市场活跃度显著。SENATE 的历史最高价为 $ 5.85，历史最低价为 $ 0.00127208

从短期表现来看，SENATE 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.43%，过去 24 小时内变动为 +29.19%，过去 7 天内累计变动为 -38.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SENATE（SENATE）市场信息

$ 279.07K
$ 279.07K$ 279.07K

--
----

$ 331.33K
$ 331.33K$ 331.33K

137.53M
137.53M 137.53M

163,289,542.828217
163,289,542.828217 163,289,542.828217

SENATE 的当前市值为 $ 279.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SENATE 的流通量为 137.53M，总供应量是 163289542.828217，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 331.33K

SENATE（SENATE）价格历史 USD

今天内，SENATE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00045852
在过去30天内，SENATE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009933101
在过去60天内，SENATE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014223587
在过去90天内，SENATE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00740619887559019

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00045852+29.19%
30天$ -0.0009933101-48.95%
60天$ -0.0014223587-70.09%
90天$ -0.00740619887559019-78.49%

什么是SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

MEXC是领先的加密货币交易所,受到全球超过 1,000 万用户的信赖。

SENATE (SENATE) 资源

SENATE 价格预测 (USD)

SENATE（SENATE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 SENATE（SENATE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 SENATE 的长期和短期价格预测。

现在就查看 SENATE 价格预测

SENATE 兑换为当地货币

SENATE（SENATE）代币经济

了解 SENATE（SENATE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SENATE 代币的完整经济学

大家还在问：关于 SENATE (SENATE) 的其他问题

SENATE（SENATE）今日价格是多少？
SENATE 实时价格为 0.0020291 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SENATE 兑 USD 的价格是多少？
当前 SENATE 兑 USD 的价格为 $ 0.0020291。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
SENATE 的市值是多少？
SENATE 的市值为 $ 279.07K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SENATE 的流通供应量是多少？
SENATE 的流通供应量为 137.53M USD
SENATE 的历史最高价（ATH）是多少？
SENATE 的历史最高价是 5.85 USD
SENATE 的历史最低价（ATL）是多少？
SENATE 的历史最低价是 0.00127208 USD
SENATE 的交易量是多少？
SENATE 的 24 小时实时交易量为 -- USD
SENATE 今年会涨吗？
SENATE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SENATE 价格预测 获取更深入的分析。
SENATE（SENATE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

