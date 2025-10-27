Satfi 当前实时价格为 0.00239219 USD。跟踪 $SATFI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 $SATFI 价格趋势。Satfi 当前实时价格为 0.00239219 USD。跟踪 $SATFI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 $SATFI 价格趋势。

Satfi 图标

Satfi 价格 ($SATFI)

未上架

1 $SATFI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00239219
+1.70%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。
USD
Satfi ($SATFI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:58:12 (UTC+8)

Satfi（$SATFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0023399
24H最低价
$ 0.00239069
24H最高价

$ 0.0023399
$ 0.00239069
$ 0.0183037
$ 0.00206296
+0.39%

+1.77%

+7.98%

+7.98%

Satfi（$SATFI）当前实时价格为 $0.00239219。过去 24 小时内，$SATFI 的交易价格在 $ 0.0023399$ 0.00239069 之间波动，市场活跃度显著。$SATFI 的历史最高价为 $ 0.0183037，历史最低价为 $ 0.00206296

从短期表现来看，$SATFI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.39%，过去 24 小时内变动为 +1.77%，过去 7 天内累计变动为 +7.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Satfi（$SATFI）市场信息

$ 239.22K
--
$ 239.22K
100.00M
100,000,000.0
Satfi 的当前市值为 $ 239.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$SATFI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 239.22K

Satfi（$SATFI）价格历史 USD

今天内，Satfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Satfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001282773
在过去60天内，Satfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012464242
在过去90天内，Satfi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.011831709287454102

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.77%
30天$ +0.0001282773+5.36%
60天$ -0.0012464242-52.10%
90天$ -0.011831709287454102-83.18%

什么是Satfi ($SATFI)

Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit.

MEXC是领先的加密货币交易所,受到全球超过 1,000 万用户的信赖。

Satfi ($SATFI) 资源

官网

Satfi 价格预测 (USD)

Satfi（$SATFI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Satfi（$SATFI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Satfi 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Satfi 价格预测

$SATFI 兑换为当地货币

Satfi（$SATFI）代币经济

了解 Satfi（$SATFI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 $SATFI 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Satfi ($SATFI) 的其他问题

Satfi（$SATFI）今日价格是多少？
$SATFI 实时价格为 0.00239219 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 $SATFI 兑 USD 的价格是多少？
当前 $SATFI 兑 USD 的价格为 $ 0.00239219。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Satfi 的市值是多少？
$SATFI 的市值为 $ 239.22K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
$SATFI 的流通供应量是多少？
$SATFI 的流通供应量为 100.00M USD
$SATFI 的历史最高价（ATH）是多少？
$SATFI 的历史最高价是 0.0183037 USD
$SATFI 的历史最低价（ATL）是多少？
$SATFI 的历史最低价是 0.00206296 USD
$SATFI 的交易量是多少？
$SATFI 的 24 小时实时交易量为 -- USD
$SATFI 今年会涨吗？
$SATFI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 $SATFI 价格预测 获取更深入的分析。
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

