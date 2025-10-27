Satfi（$SATFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0023399 $ 0.0023399 $ 0.0023399 24H最低价 $ 0.00239069 $ 0.00239069 $ 0.00239069 24H最高价 24H最低价 $ 0.0023399$ 0.0023399 $ 0.0023399 24H最高价 $ 0.00239069$ 0.00239069 $ 0.00239069 历史最高 $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 最低价 $ 0.00206296$ 0.00206296 $ 0.00206296 涨跌幅（1H） +0.39% 涨跌幅（1D） +1.77% 漲跌幅（7D） +7.98% 漲跌幅（7D） +7.98%

Satfi（$SATFI）当前实时价格为 $0.00239219。过去 24 小时内，$SATFI 的交易价格在 $ 0.0023399 至 $ 0.00239069 之间波动，市场活跃度显著。$SATFI 的历史最高价为 $ 0.0183037，历史最低价为 $ 0.00206296。

从短期表现来看，$SATFI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.39%，过去 24 小时内变动为 +1.77%，过去 7 天内累计变动为 +7.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Satfi（$SATFI）市场信息

市值 $ 239.22K$ 239.22K $ 239.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 239.22K$ 239.22K $ 239.22K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Satfi 的当前市值为 $ 239.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$SATFI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 239.22K。