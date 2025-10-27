roule token（ROUL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00401036 24H最高价 $ 0.00411489 历史最高 $ 0.00858746 最低价 $ 0.00109265 涨跌幅（1H） +0.14% 涨跌幅（1D） -1.49% 漲跌幅（7D） +1.96%

roule token（ROUL）当前实时价格为 $0.00403366。过去 24 小时内，ROUL 的交易价格在 $ 0.00401036 至 $ 0.00411489 之间波动，市场活跃度显著。ROUL 的历史最高价为 $ 0.00858746，历史最低价为 $ 0.00109265。

从短期表现来看，ROUL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.14%，过去 24 小时内变动为 -1.49%，过去 7 天内累计变动为 +1.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

roule token（ROUL）市场信息

市值 $ 290.61K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 401.80K 流通量 72.33M 总供应量 100,000,000.0

roule token 的当前市值为 $ 290.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROUL 的流通量为 72.33M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 401.80K。