Rivalz Network 今日价格

Rivalz Network (RIZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.16%。当前 RIZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RIZ。

Rivalz Network 目前市值在 $ 248,397 排名第 #-，流通供应量为 4.99B RIZ。过去 24 小时内，RIZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0111699，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RIZ 在过去一小时内波动了 +0.62%，过去7 天内波动了 +26.66%。过去一天，总交易量达到 --。

Rivalz Network（RIZ）市场信息

市值 $ 248.40K$ 248.40K $ 248.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 248.40K$ 248.40K $ 248.40K 流通量 4.99B 4.99B 4.99B 总供应量 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

Rivalz Network 的当前市值为 $ 248.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RIZ 的流通量为 4.99B，总供应量是 4989887900.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 248.40K。