REPPO 今日价格

REPPO (REPPO) 今日实时价格为 $ 0.01311149，过去 24 小时内变化了 5.26%。当前 REPPO 兑 USD 的汇率为 $ 0.01311149 每 REPPO。

REPPO 目前市值在 $ 5,403,793 排名第 #-，流通供应量为 412.18M REPPO。过去 24 小时内，REPPO 的交易价格在 $ 0.01167121（低点）和 $ 0.01437836（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.051255，而历史最低价为 $ 0.00281636。

短期表现方面，REPPO 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 -5.64%。过去一天，总交易量达到 $ 130.79K。

REPPO（REPPO）市场信息

市值 $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M 成交量（24H） $ 130.79K$ 130.79K $ 130.79K 完全稀释市值 $ 13.11M$ 13.11M $ 13.11M 流通量 412.18M 412.18M 412.18M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

REPPO 的当前市值为 $ 5.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 130.79K。REPPO 的流通量为 412.18M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.11M。