Ref Finance（REF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.106355 $ 0.106355 $ 0.106355 24H最低价 $ 0.112895 $ 0.112895 $ 0.112895 24H最高价 24H最低价 $ 0.106355$ 0.106355 $ 0.106355 24H最高价 $ 0.112895$ 0.112895 $ 0.112895 历史最高 $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 最低价 $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） +4.55% 漲跌幅（7D） +5.33% 漲跌幅（7D） +5.33%

Ref Finance（REF）当前实时价格为 $0.112106。过去 24 小时内，REF 的交易价格在 $ 0.106355 至 $ 0.112895 之间波动，市场活跃度显著。REF 的历史最高价为 $ 10.64，历史最低价为 $ 0.04128611。

从短期表现来看，REF 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 +4.55%，过去 7 天内累计变动为 +5.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ref Finance（REF）市场信息

市值 $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.21M$ 11.21M $ 11.21M 流通量 39.03M 39.03M 39.03M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Ref Finance 的当前市值为 $ 4.38M, 它过去 24 小时的交易量为 --。REF 的流通量为 39.03M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.21M。