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Reddex 价格 (LQDX)

USD

Reddex (LQDX) 实时价格图表

$0.04657279
$0.04657279$0.04657279
+2.80%(1D)

今天 Reddex (LQDX) 的价格

今天 Reddex (LQDX) 的实时价格为 0.04657279 USD。目前其市值为 $ 5.63M USD。LQDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Reddex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.83K USD
- Reddex 当天价格变化为 +2.88%
- 其循环供应量为 120.99M USD

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Reddex (LQDX) 价格表现 USD

今天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00130163
在过去30天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0208537491
在过去60天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1697951802
在过去90天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.041324210781014946

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00130163+2.88%
30天$ +0.0208537491+44.78%
60天$ +0.1697951802+364.58%
90天$ +0.041324210781014946+787.34%

Reddex (LQDX) 价格分析

Reddex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04369508
$ 0.04369508$ 0.04369508

$ 0.04657739
$ 0.04657739$ 0.04657739

$ 0.184119
$ 0.184119$ 0.184119

+1.46%

+2.88%

-0.37%

Reddex (LQDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M

$ 18.83K
$ 18.83K$ 18.83K

120.99M
120.99M 120.99M

什么是Reddex (LQDX)

Decentralied Exchange allows cross chain and multi chain transactions to allow users to become liquidity providers, swap and bridge tokens.

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Reddex (LQDX) 资源

官网

大家还在问：关于 Reddex (LQDX) 的其他问题

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LQDX 兑换为当地货币

1 LQDX 兑换 AUD
A$0.0749821919
1 LQDX 兑换 GBP
0.037258232
1 LQDX 兑换 EUR
0.0447098784
1 LQDX 兑换 USD
$0.04657279
1 LQDX 兑换 MYR
RM0.2081803713
1 LQDX 兑换 TRY
1.6444852149
1 LQDX 兑换 JPY
¥7.3123937579
1 LQDX 兑换 RUB
5.2389731471
1 LQDX 兑换 INR
3.9936167425
1 LQDX 兑换 IDR
Rp751.1739270937
1 LQDX 兑换 PHP
2.6974959968
1 LQDX 兑换 EGP
￡E.2.3640348204
1 LQDX 兑换 BRL
R$0.2892170259
1 LQDX 兑换 CAD
C$0.0670648176
1 LQDX 兑换 BDT
5.565448405
1 LQDX 兑换 NGN
71.9824384961
1 LQDX 兑换 UAH
1.9611801869
1 LQDX 兑换 VES
Bs2.37521229
1 LQDX 兑换 PKR
Rs12.979836573
1 LQDX 兑换 KZT
24.4474546547
1 LQDX 兑换 THB
฿1.5946523296
1 LQDX 兑换 TWD
NT$1.5317790631
1 LQDX 兑换 CHF
Fr0.041915511
1 LQDX 兑换 HKD
HK$0.3618705783
1 LQDX 兑换 MAD
.د.م0.4708509069