Reddex 价格 (LQDX)
今天 Reddex (LQDX) 的实时价格为 0.04657279 USD。目前其市值为 $ 5.63M USD。LQDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Reddex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.83K USD
- Reddex 当天价格变化为 +2.88%
- 其循环供应量为 120.99M USD
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今天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00130163。
在过去30天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0208537491。
在过去60天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1697951802。
在过去90天内，Reddex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.041324210781014946。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00130163
|+2.88%
|30天
|$ +0.0208537491
|+44.78%
|60天
|$ +0.1697951802
|+364.58%
|90天
|$ +0.041324210781014946
|+787.34%
Reddex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.46%
+2.88%
-0.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Decentralied Exchange allows cross chain and multi chain transactions to allow users to become liquidity providers, swap and bridge tokens.
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|1 LQDX 兑换 AUD
A$0.0749821919
|1 LQDX 兑换 GBP
￡0.037258232
|1 LQDX 兑换 EUR
€0.0447098784
|1 LQDX 兑换 USD
$0.04657279
|1 LQDX 兑换 MYR
RM0.2081803713
|1 LQDX 兑换 TRY
₺1.6444852149
|1 LQDX 兑换 JPY
¥7.3123937579
|1 LQDX 兑换 RUB
₽5.2389731471
|1 LQDX 兑换 INR
₹3.9936167425
|1 LQDX 兑换 IDR
Rp751.1739270937
|1 LQDX 兑换 PHP
₱2.6974959968
|1 LQDX 兑换 EGP
￡E.2.3640348204
|1 LQDX 兑换 BRL
R$0.2892170259
|1 LQDX 兑换 CAD
C$0.0670648176
|1 LQDX 兑换 BDT
৳5.565448405
|1 LQDX 兑换 NGN
₦71.9824384961
|1 LQDX 兑换 UAH
₴1.9611801869
|1 LQDX 兑换 VES
Bs2.37521229
|1 LQDX 兑换 PKR
Rs12.979836573
|1 LQDX 兑换 KZT
₸24.4474546547
|1 LQDX 兑换 THB
฿1.5946523296
|1 LQDX 兑换 TWD
NT$1.5317790631
|1 LQDX 兑换 CHF
Fr0.041915511
|1 LQDX 兑换 HKD
HK$0.3618705783
|1 LQDX 兑换 MAD
.د.م0.4708509069