Redbrick 今日价格

Redbrick (BRIC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.76%。当前 BRIC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BRIC。

Redbrick 目前市值在 $ 183,675 排名第 #-，流通供应量为 235.10M BRIC。过去 24 小时内，BRIC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04554831，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRIC 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +7.29%。过去一天，总交易量达到 $ 911.89。

Redbrick（BRIC）市场信息

市值 $ 183.68K$ 183.68K $ 183.68K 成交量（24H） $ 911.89$ 911.89 $ 911.89 完全稀释市值 $ 781.27K$ 781.27K $ 781.27K 流通量 235.10M 235.10M 235.10M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Redbrick 的当前市值为 $ 183.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 911.89。BRIC 的流通量为 235.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 781.27K。