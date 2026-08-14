Rage Protocol 今日价格

Rage Protocol (RAGE) 今日实时价格为 $ 5.31，过去 24 小时内变化了 2.30%。当前 RAGE 兑 USD 的汇率为 $ 5.31 每 RAGE。

Rage Protocol 目前市值在 $ 384,096 排名第 #-，流通供应量为 72.30K RAGE。过去 24 小时内，RAGE 的交易价格在 $ 5.31（低点）和 $ 5.44（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.65，而历史最低价为 $ 5.0。

短期表现方面，RAGE 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +5.63%。过去一天，总交易量达到 $ 129.71。

Rage Protocol（RAGE）市场信息

市值 $ 384.10K$ 384.10K $ 384.10K 成交量（24H） $ 129.71$ 129.71 $ 129.71 完全稀释市值 $ 384.10K$ 384.10K $ 384.10K 流通量 72.30K 72.30K 72.30K 总供应量 72,304.39699510948 72,304.39699510948 72,304.39699510948

Rage Protocol 的当前市值为 $ 384.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 129.71。RAGE 的流通量为 72.30K，总供应量是 72304.39699510948，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 384.10K。