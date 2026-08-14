Quantum Compute 今日价格

Quantum Compute (SN48) 今日实时价格为 $ 0.897722，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 SN48 兑 USD 的汇率为 $ 0.897722 每 SN48。

Quantum Compute 目前市值在 $ 4,400,401 排名第 #-，流通供应量为 4.90M SN48。过去 24 小时内，SN48 的交易价格在 $ 0.878716（低点）和 $ 0.918067（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.74，而历史最低价为 $ 0.00968784。

短期表现方面，SN48 在过去一小时内波动了 +1.08%，过去7 天内波动了 +2.25%。过去一天，总交易量达到 $ 9.67K。

Quantum Compute（SN48）市场信息

市值 $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M 成交量（24H） $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K 完全稀释市值 $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M 流通量 4.90M 4.90M 4.90M 总供应量 4,901,775.426057441 4,901,775.426057441 4,901,775.426057441

Quantum Compute 的当前市值为 $ 4.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.67K。SN48 的流通量为 4.90M，总供应量是 4901775.426057441，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.40M。