QPAY（QPAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00016945 24H最低价 $ 0.00019914 24H最高价 历史最高 $ 0.00229527 最低价 $ 0.00000699 涨跌幅（1H） +2.29% 涨跌幅（1D） +4.75% 漲跌幅（7D） -24.90%

QPAY（QPAY）当前实时价格为 $0.00018045。过去 24 小时内，QPAY 的交易价格在 $ 0.00016945 至 $ 0.00019914 之间波动，市场活跃度显著。QPAY 的历史最高价为 $ 0.00229527，历史最低价为 $ 0.00000699。

从短期表现来看，QPAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.29%，过去 24 小时内变动为 +4.75%，过去 7 天内累计变动为 -24.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

QPAY（QPAY）市场信息

市值 $ 180.45K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 180.45K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

QPAY 的当前市值为 $ 180.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。QPAY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 180.45K。