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Prism 价格 (PRISM)

USD

Prism (PRISM) 实时价格图表

$0.00106229
$0.00106229$0.00106229
-2.40%(1D)

今天 Prism (PRISM) 的价格

今天 Prism (PRISM) 的实时价格为 0.00106289 USD。目前其市值为 $ 1.95M USD。PRISM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Prism 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 376.56 USD
- Prism 当天价格变化为 -2.43%
- 其循环供应量为 1.83B USD

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Prism (PRISM) 价格表现 USD

今天内，Prism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Prism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003497064
在过去60天内，Prism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000566759
在过去90天内，Prism 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004155051382065145

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.43%
30天$ -0.0003497064-32.90%
60天$ +0.0000566759+5.33%
90天$ +0.0004155051382065145+64.18%

Prism (PRISM) 价格分析

Prism 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00105775
$ 0.00105775$ 0.00105775

$ 0.00110278
$ 0.00110278$ 0.00110278

$ 0.04643859
$ 0.04643859$ 0.04643859

+0.14%

-2.43%

-17.32%

Prism (PRISM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

$ 376.56
$ 376.56$ 376.56

1.83B
1.83B 1.83B

什么是Prism (PRISM)

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions

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Prism (PRISM) 资源

官网

大家还在问：关于 Prism (PRISM) 的其他问题

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PRISM 兑换为当地货币

1 PRISM 兑换 AUD
A$0.001700624
1 PRISM 兑换 GBP
0.000850312
1 PRISM 兑换 EUR
0.0010203744
1 PRISM 兑换 USD
$0.00106289
1 PRISM 兑换 MYR
RM0.0047511183
1 PRISM 兑换 TRY
0.037520017
1 PRISM 兑换 JPY
¥0.1670119057
1 PRISM 兑换 RUB
0.1195857539
1 PRISM 兑换 INR
0.0911428175
1 PRISM 兑换 IDR
Rp17.1433846967
1 PRISM 兑换 PHP
0.0615519599
1 PRISM 兑换 EGP
￡E.0.0539629253
1 PRISM 兑换 BRL
R$0.0066111758
1 PRISM 兑换 CAD
C$0.0015305616
1 PRISM 兑换 BDT
0.127015355
1 PRISM 兑换 NGN
1.6427921551
1 PRISM 兑换 UAH
0.0447582979
1 PRISM 兑换 VES
Bs0.05420739
1 PRISM 兑换 PKR
Rs0.296227443
1 PRISM 兑换 KZT
0.5579428477
1 PRISM 兑换 THB
฿0.0364039825
1 PRISM 兑换 TWD
NT$0.0349584521
1 PRISM 兑换 CHF
Fr0.000956601
1 PRISM 兑换 HKD
HK$0.0082586553
1 PRISM 兑换 MAD
.د.م0.0107458179