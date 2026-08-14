Primer 今日价格

Primer (PR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.76%。当前 PR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PR。

Primer 目前市值在 $ 155,879 排名第 #-，流通供应量为 286.26M PR。过去 24 小时内，PR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00232342，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PR 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -12.71%。过去一天，总交易量达到 $ 530.01。

Primer（PR）市场信息

市值 $ 155.88K$ 155.88K $ 155.88K 成交量（24H） $ 530.01$ 530.01 $ 530.01 完全稀释市值 $ 155.88K$ 155.88K $ 155.88K 流通量 286.26M 286.26M 286.26M 总供应量 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056 286,264,495.3461056

Primer 的当前市值为 $ 155.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 530.01。PR 的流通量为 286.26M，总供应量是 286264495.3461056，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.88K。