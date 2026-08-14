POWERBALL 今日价格

POWERBALL (BALL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.51%。当前 BALL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BALL。

POWERBALL 目前市值在 $ 53,100 排名第 #-，流通供应量为 979.50M BALL。过去 24 小时内，BALL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00598404，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BALL 在过去一小时内波动了 +0.40%，过去7 天内波动了 +8.32%。过去一天，总交易量达到 --。

POWERBALL（BALL）市场信息

市值 $ 53.10K$ 53.10K $ 53.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 53.10K$ 53.10K $ 53.10K 流通量 979.50M 979.50M 979.50M 总供应量 979,503,895.6007226 979,503,895.6007226 979,503,895.6007226

POWERBALL 的当前市值为 $ 53.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BALL 的流通量为 979.50M，总供应量是 979503895.6007226，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 53.10K。