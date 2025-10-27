poom（POOM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001685 $ 0.00001685 $ 0.00001685 24H最低价 $ 0.00001753 $ 0.00001753 $ 0.00001753 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001685$ 0.00001685 $ 0.00001685 24H最高价 $ 0.00001753$ 0.00001753 $ 0.00001753 历史最高 $ 0.0003687$ 0.0003687 $ 0.0003687 最低价 $ 0.00001685$ 0.00001685 $ 0.00001685 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +4.07% 漲跌幅（7D） -5.99% 漲跌幅（7D） -5.99%

poom（POOM）当前实时价格为 $0.00001753。过去 24 小时内，POOM 的交易价格在 $ 0.00001685 至 $ 0.00001753 之间波动，市场活跃度显著。POOM 的历史最高价为 $ 0.0003687，历史最低价为 $ 0.00001685。

从短期表现来看，POOM 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +4.07%，过去 7 天内累计变动为 -5.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

poom（POOM）市场信息

市值 $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K 流通量 763.21M 763.21M 763.21M 总供应量 763,209,679.919491 763,209,679.919491 763,209,679.919491

poom 的当前市值为 $ 13.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POOM 的流通量为 763.21M，总供应量是 763209679.919491，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.38K。