0G（0G）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.721 24H最高价 $ 1.795 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +1.14% 涨跌幅（1D） -0.95% 漲跌幅（7D） -4.66%

0G（0G）当前实时价格为 $ 1.762。过去 24 小时内，0G 的交易价格在 $ 1.721 至 $ 1.795 之间波动，市场活跃度显著。0G 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，0G 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.14%，过去 24 小时内变动为 -0.95%，过去 7 天内累计变动为 -4.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

0G（0G）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 1.84M 完全稀释市值 $ 1.76B 流通量 ---- 总供应量 1,000,000,000 所属公链 ZEROGRAVITY

0G 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.84M。0G 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.76B。