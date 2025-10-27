PoolFans（FANS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -4.23% 漲跌幅（7D） +53.76% 漲跌幅（7D） +53.76%

PoolFans（FANS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FANS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FANS 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FANS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -4.23%，过去 7 天内累计变动为 +53.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PoolFans（FANS）市场信息

市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

PoolFans 的当前市值为 $ 1.32M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FANS 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.32M。