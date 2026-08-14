Polker 今日价格

Polker (PKR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 PKR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PKR。

Polker 目前市值在 $ 21,628 排名第 #-，流通供应量为 702.73M PKR。过去 24 小时内，PKR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.561223，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PKR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.41%。过去一天，总交易量达到 --。

Polker（PKR）市场信息

市值 $ 21.63K$ 21.63K $ 21.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K 流通量 702.73M 702.73M 702.73M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Polker 的当前市值为 $ 21.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PKR 的流通量为 702.73M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.78K。