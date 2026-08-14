Pleasing Gold 今日价格

Pleasing Gold (PGOLD) 今日实时价格为 $ 4,362.0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 PGOLD 兑 USD 的汇率为 $ 4,362.0 每 PGOLD。

Pleasing Gold 目前市值在 $ 85,081,040 排名第 #-，流通供应量为 19.51K PGOLD。过去 24 小时内，PGOLD 的交易价格在 $ 4,361.12（低点）和 $ 4,365.39（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,507.64，而历史最低价为 $ 23.41。

短期表现方面，PGOLD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.02%。过去一天，总交易量达到 $ 3.69。

Pleasing Gold（PGOLD）市场信息

市值 $ 85.08M$ 85.08M $ 85.08M 成交量（24H） $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 完全稀释市值 $ 85.08M$ 85.08M $ 85.08M 流通量 19.51K 19.51K 19.51K 总供应量 19,505.05044 19,505.05044 19,505.05044

Pleasing Gold 的当前市值为 $ 85.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.69。PGOLD 的流通量为 19.51K，总供应量是 19505.05044，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 85.08M。