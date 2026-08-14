PlayTrenches 今日价格

PlayTrenches (TRENCH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.75%。当前 TRENCH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRENCH。

PlayTrenches 目前市值在 $ 66,172 排名第 #-，流通供应量为 992.44M TRENCH。过去 24 小时内，TRENCH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRENCH 在过去一小时内波动了 +1.21%，过去7 天内波动了 -76.45%。过去一天，总交易量达到 --。

PlayTrenches（TRENCH）市场信息

市值 $ 66.17K$ 66.17K $ 66.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 66.17K$ 66.17K $ 66.17K 流通量 992.44M 992.44M 992.44M 总供应量 992,440,379.574782 992,440,379.574782 992,440,379.574782

PlayTrenches 的当前市值为 $ 66.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRENCH 的流通量为 992.44M，总供应量是 992440379.574782，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66.17K。