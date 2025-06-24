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PLANZ 价格 (Z)

USD

PLANZ (Z) 实时价格图表

$0.023883
$0.023883$0.023883
+4.10%(1D)

今天 PLANZ (Z) 的价格

今天 PLANZ (Z) 的实时价格为 0.02388258 USD。目前其市值为 $ 2.39M USD。Z 兑换 USD 的价格为实时更新。
PLANZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- PLANZ 当天价格变化为 +3.96%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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PLANZ (Z) 价格表现 USD

今天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00090982
在过去30天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001077343
在过去60天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0081157257
在过去90天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01730001492420784

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00090982+3.96%
30天$ +0.0001077343+0.45%
60天$ -0.0081157257-33.98%
90天$ -0.01730001492420784-42.00%

PLANZ (Z) 价格分析

PLANZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02293038
$ 0.02293038$ 0.02293038

$ 0.0246243
$ 0.0246243$ 0.0246243

$ 0.0421567
$ 0.0421567$ 0.0421567

+0.70%

+3.96%

-2.20%

PLANZ (Z) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

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100.00M
100.00M 100.00M

什么是PLANZ (Z)

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

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PLANZ (Z) 资源

官网

PLANZ（Z）代币经济

了解 PLANZ（Z）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 Z 代币的完整经济学

大家还在问：关于 PLANZ (Z) 的其他问题

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Z 兑换为当地货币

1 Z 兑换 VND
628.4700927
1 Z 兑换 AUD
A$0.0365403474
1 Z 兑换 GBP
0.0174342834
1 Z 兑换 EUR
0.0205390188
1 Z 兑换 USD
$0.02388258
1 Z 兑换 MYR
RM0.1012621392
1 Z 兑换 TRY
0.9467054712
1 Z 兑换 JPY
¥3.4636905774
1 Z 兑换 RUB
1.878364917
1 Z 兑换 INR
2.0546183574
1 Z 兑换 IDR
Rp391.5176422752
1 Z 兑换 KRW
32.4932053932
1 Z 兑换 PHP
1.3593964536
1 Z 兑换 EGP
￡E.1.1950843032
1 Z 兑换 BRL
R$0.1311153642
1 Z 兑换 CAD
C$0.0327191346
1 Z 兑换 BDT
2.918451276
1 Z 兑换 NGN
37.0270743804
1 Z 兑换 UAH
0.9999636246
1 Z 兑换 VES
Bs2.45990574
1 Z 兑换 PKR
Rs6.773099688
1 Z 兑换 KZT
12.4647961536
1 Z 兑换 THB
฿0.7802438886
1 Z 兑换 TWD
NT$0.7047749358
1 Z 兑换 AED
د.إ0.0876490686
1 Z 兑换 CHF
Fr0.0193448898
1 Z 兑换 HKD
HK$0.1872394272
1 Z 兑换 MAD
.د.م0.216137349
1 Z 兑换 MXN
$0.4544854974