PLANZ 价格 (Z)
今天 PLANZ (Z) 的实时价格为 0.02388258 USD。目前其市值为 $ 2.39M USD。Z 兑换 USD 的价格为实时更新。
PLANZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- PLANZ 当天价格变化为 +3.96%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00090982。
在过去30天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001077343。
在过去60天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0081157257。
在过去90天内，PLANZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01730001492420784。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00090982
|+3.96%
|30天
|$ +0.0001077343
|+0.45%
|60天
|$ -0.0081157257
|-33.98%
|90天
|$ -0.01730001492420784
|-42.00%
PLANZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.70%
+3.96%
-2.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.
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|1 Z 兑换 VND
₫628.4700927
|1 Z 兑换 AUD
A$0.0365403474
|1 Z 兑换 GBP
￡0.0174342834
|1 Z 兑换 EUR
€0.0205390188
|1 Z 兑换 USD
$0.02388258
|1 Z 兑换 MYR
RM0.1012621392
|1 Z 兑换 TRY
₺0.9467054712
|1 Z 兑换 JPY
¥3.4636905774
|1 Z 兑换 RUB
₽1.878364917
|1 Z 兑换 INR
₹2.0546183574
|1 Z 兑换 IDR
Rp391.5176422752
|1 Z 兑换 KRW
₩32.4932053932
|1 Z 兑换 PHP
₱1.3593964536
|1 Z 兑换 EGP
￡E.1.1950843032
|1 Z 兑换 BRL
R$0.1311153642
|1 Z 兑换 CAD
C$0.0327191346
|1 Z 兑换 BDT
৳2.918451276
|1 Z 兑换 NGN
₦37.0270743804
|1 Z 兑换 UAH
₴0.9999636246
|1 Z 兑换 VES
Bs2.45990574
|1 Z 兑换 PKR
Rs6.773099688
|1 Z 兑换 KZT
₸12.4647961536
|1 Z 兑换 THB
฿0.7802438886
|1 Z 兑换 TWD
NT$0.7047749358
|1 Z 兑换 AED
د.إ0.0876490686
|1 Z 兑换 CHF
Fr0.0193448898
|1 Z 兑换 HKD
HK$0.1872394272
|1 Z 兑换 MAD
.د.م0.216137349
|1 Z 兑换 MXN
$0.4544854974