PEPTIDES 今日价格

PEPTIDES (PEPTI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.49%。当前 PEPTI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PEPTI。

PEPTIDES 目前市值在 $ 216,840 排名第 #-，流通供应量为 978.52M PEPTI。过去 24 小时内，PEPTI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00101275，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PEPTI 在过去一小时内波动了 +13.53%，过去7 天内波动了 -10.53%。过去一天，总交易量达到 $ 13.92K。

PEPTIDES（PEPTI）市场信息

市值 $ 216.84K$ 216.84K $ 216.84K 成交量（24H） $ 13.92K$ 13.92K $ 13.92K 完全稀释市值 $ 216.84K$ 216.84K $ 216.84K 流通量 978.52M 978.52M 978.52M 总供应量 978,518,024.430076 978,518,024.430076 978,518,024.430076

PEPTIDES 的当前市值为 $ 216.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.92K。PEPTI 的流通量为 978.52M，总供应量是 978518024.430076，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 216.84K。