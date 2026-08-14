PEAK 今日价格

PEAK (PEAK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16,07%。当前 PEAK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PEAK。

PEAK 目前市值在 $ 368 956 排名第 #-，流通供应量为 750,00M PEAK。过去 24 小时内，PEAK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00152593，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PEAK 在过去一小时内波动了 +0,23%，过去7 天内波动了 +204,73%。过去一天，总交易量达到 $ 11,09K。

PEAK（PEAK）市场信息

市值 $ 368,96K$ 368,96K $ 368,96K 成交量（24H） $ 11,09K$ 11,09K $ 11,09K 完全稀释市值 $ 491,94K$ 491,94K $ 491,94K 流通量 750,00M 750,00M 750,00M 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

PEAK 的当前市值为 $ 368,96K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11,09K。PEAK 的流通量为 750,00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 491,94K。