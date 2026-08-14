PEACE 今日价格

PEACE (PEACE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,08%。当前 PEACE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PEACE。

PEACE 目前市值在 $ 45.016 排名第 #-，流通供应量为 994,78M PEACE。过去 24 小时内，PEACE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PEACE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5,82%。过去一天，总交易量达到 --。

PEACE（PEACE）市场信息

市值 $ 45,02K$ 45,02K $ 45,02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45,02K$ 45,02K $ 45,02K 流通量 994,78M 994,78M 994,78M 总供应量 994.776.905,439772 994.776.905,439772 994.776.905,439772

PEACE 的当前市值为 $ 45,02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEACE 的流通量为 994,78M，总供应量是 994776905.439772，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45,02K。