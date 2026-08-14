OTCfi 今日价格

OTCfi (OTCFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.44%。当前 OTCFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OTCFI。

OTCfi 目前市值在 $ 354,664 排名第 #-，流通供应量为 976.93M OTCFI。过去 24 小时内，OTCFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00335719，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OTCFI 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 +1.16%。过去一天，总交易量达到 $ 759.62。

OTCfi（OTCFI）市场信息

市值 $ 354.66K$ 354.66K $ 354.66K 成交量（24H） $ 759.62$ 759.62 $ 759.62 完全稀释市值 $ 354.66K$ 354.66K $ 354.66K 流通量 976.93M 976.93M 976.93M 总供应量 976,929,060.19949 976,929,060.19949 976,929,060.19949

OTCfi 的当前市值为 $ 354.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 759.62。OTCFI 的流通量为 976.93M，总供应量是 976929060.19949，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 354.66K。