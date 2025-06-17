OSCA Stack 价格 (OSCA)
今天 OSCA Stack (OSCA) 的实时价格为 1.72 USD。目前其市值为 $ 1.72M USD。OSCA 兑换 USD 的价格为实时更新。
OSCA Stack 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- OSCA Stack 当天价格变化为 +16.34%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，OSCA Stack 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.241957。
在过去30天内，OSCA Stack 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，OSCA Stack 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，OSCA Stack 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.241957
|+16.34%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
OSCA Stack 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-5.28%
+16.34%
+7.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.
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|1 OSCA 兑换 VND
₫45,261.8
|1 OSCA 兑换 AUD
A$2.6144
|1 OSCA 兑换 GBP
￡1.2556
|1 OSCA 兑换 EUR
€1.4792
|1 OSCA 兑换 USD
$1.72
|1 OSCA 兑换 MYR
RM7.2928
|1 OSCA 兑换 TRY
₺67.7336
|1 OSCA 兑换 JPY
¥248.7292
|1 OSCA 兑换 RUB
₽134.848
|1 OSCA 兑换 INR
₹148.35
|1 OSCA 兑换 IDR
Rp28,196.7168
|1 OSCA 兑换 KRW
₩2,346.51
|1 OSCA 兑换 PHP
₱97.6616
|1 OSCA 兑换 EGP
￡E.86.2924
|1 OSCA 兑换 BRL
R$9.4428
|1 OSCA 兑换 CAD
C$2.322
|1 OSCA 兑换 BDT
৳210.2528
|1 OSCA 兑换 NGN
₦2,658.4148
|1 OSCA 兑换 UAH
₴71.4316
|1 OSCA 兑换 VES
Bs175.44
|1 OSCA 兑换 PKR
Rs487.104
|1 OSCA 兑换 KZT
₸881.586
|1 OSCA 兑换 THB
฿55.9172
|1 OSCA 兑换 TWD
NT$50.7572
|1 OSCA 兑换 AED
د.إ6.3124
|1 OSCA 兑换 CHF
Fr1.3932
|1 OSCA 兑换 HKD
HK$13.4848
|1 OSCA 兑换 MAD
.د.م15.652
|1 OSCA 兑换 MXN
$32.5596