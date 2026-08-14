Organic 今日价格

Organic (ORG) 今日实时价格为 $ 0.00164564，过去 24 小时内变化了 4.89%。当前 ORG 兑 USD 的汇率为 $ 0.00164564 每 ORG。

Organic 目前市值在 $ 202,831 排名第 #-，流通供应量为 123.32M ORG。过去 24 小时内，ORG 的交易价格在 $ 0.00164218（低点）和 $ 0.00173335（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00994541，而历史最低价为 $ 0.00136556。

短期表现方面，ORG 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 -4.55%。过去一天，总交易量达到 $ 495.84。

Organic（ORG）市场信息

市值 $ 202.83K$ 202.83K $ 202.83K 成交量（24H） $ 495.84$ 495.84 $ 495.84 完全稀释市值 $ 202.83K$ 202.83K $ 202.83K 流通量 123.32M 123.32M 123.32M 总供应量 123,324,829.692669 123,324,829.692669 123,324,829.692669

Organic 的当前市值为 $ 202.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 495.84。ORG 的流通量为 123.32M，总供应量是 123324829.692669，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 202.83K。