ORCIB（PALMO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02356674 $ 0.02356674 $ 0.02356674 24H最低价 $ 0.02486972 $ 0.02486972 $ 0.02486972 24H最高价 24H最低价 $ 0.02356674$ 0.02356674 $ 0.02356674 24H最高价 $ 0.02486972$ 0.02486972 $ 0.02486972 历史最高 $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 最低价 $ 0.02297041$ 0.02297041 $ 0.02297041 涨跌幅（1H） +0.46% 涨跌幅（1D） +3.51% 漲跌幅（7D） +1.57% 漲跌幅（7D） +1.57%

ORCIB（PALMO）当前实时价格为 $0.024757。过去 24 小时内，PALMO 的交易价格在 $ 0.02356674 至 $ 0.02486972 之间波动，市场活跃度显著。PALMO 的历史最高价为 $ 0.043821，历史最低价为 $ 0.02297041。

从短期表现来看，PALMO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 +3.51%，过去 7 天内累计变动为 +1.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ORCIB（PALMO）市场信息

市值 $ 62.40M$ 62.40M $ 62.40M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 77.36M$ 77.36M $ 77.36M 流通量 2.52B 2.52B 2.52B 总供应量 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

ORCIB 的当前市值为 $ 62.40M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PALMO 的流通量为 2.52B，总供应量是 3124999957.442711，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.36M。