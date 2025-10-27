Orcasm（ORCASM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） -2.00% 漲跌幅（7D） +17.47% 漲跌幅（7D） +17.47%

Orcasm（ORCASM）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ORCASM 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ORCASM 的历史最高价为 $ 0.00140093，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ORCASM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 -2.00%，过去 7 天内累计变动为 +17.47%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Orcasm（ORCASM）市场信息

市值 $ 58.34K$ 58.34K $ 58.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 58.34K$ 58.34K $ 58.34K 流通量 831.72M 831.72M 831.72M 总供应量 831,716,844.0549372 831,716,844.0549372 831,716,844.0549372

Orcasm 的当前市值为 $ 58.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ORCASM 的流通量为 831.72M，总供应量是 831716844.0549372，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.34K。