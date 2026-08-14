ok 今日价格

ok (OK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.60%。当前 OK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OK。

ok 目前市值在 $ 105,005 排名第 #-，流通供应量为 999.89M OK。过去 24 小时内，OK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00128426，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OK 在过去一小时内波动了 +2.63%，过去7 天内波动了 +26.44%。过去一天，总交易量达到 $ 11.72K。

ok（OK）市场信息

市值 $ 105.01K$ 105.01K $ 105.01K 成交量（24H） $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K 完全稀释市值 $ 105.01K$ 105.01K $ 105.01K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,889,814.234563 999,889,814.234563 999,889,814.234563

ok 的当前市值为 $ 105.01K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.72K。OK 的流通量为 999.89M，总供应量是 999889814.234563，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 105.01K。