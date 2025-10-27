OID（OID）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00276221 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.52% 涨跌幅（1D） -5.75% 漲跌幅（7D） +0.82%

OID（OID）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，OID 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。OID 的历史最高价为 $ 0.00276221，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，OID 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.52%，过去 24 小时内变动为 -5.75%，过去 7 天内累计变动为 +0.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OID（OID）市场信息

市值 $ 323.76K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 323.76K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

OID 的当前市值为 $ 323.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OID 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 323.76K。