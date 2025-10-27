ODIN Tools（ODIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00362516 $ 0.00362516 $ 0.00362516 24H最低价 $ 0.00463547 $ 0.00463547 $ 0.00463547 24H最高价 24H最低价 $ 0.00362516$ 0.00362516 $ 0.00362516 24H最高价 $ 0.00463547$ 0.00463547 $ 0.00463547 历史最高 $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 最低价 $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 涨跌幅（1H） +0.49% 涨跌幅（1D） +26.38% 漲跌幅（7D） +62.09% 漲跌幅（7D） +62.09%

ODIN Tools（ODIN）当前实时价格为 $0.00461306。过去 24 小时内，ODIN 的交易价格在 $ 0.00362516 至 $ 0.00463547 之间波动，市场活跃度显著。ODIN 的历史最高价为 $ 0.00779732，历史最低价为 $ 0.00201723。

从短期表现来看，ODIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.49%，过去 24 小时内变动为 +26.38%，过去 7 天内累计变动为 +62.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ODIN Tools（ODIN）市场信息

市值 $ 344.97K$ 344.97K $ 344.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 425.61K$ 425.61K $ 425.61K 流通量 74.86M 74.86M 74.86M 总供应量 92,358,312.65659384 92,358,312.65659384 92,358,312.65659384

ODIN Tools 的当前市值为 $ 344.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ODIN 的流通量为 74.86M，总供应量是 92358312.65659384，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 425.61K。