ODEI AI 今日价格

ODEI AI (ODAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.89%。当前 ODAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ODAI。

ODEI AI 目前市值在 $ 293,815 排名第 #-，流通供应量为 94.97B ODAI。过去 24 小时内，ODAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ODAI 在过去一小时内波动了 -0.73%，过去7 天内波动了 +11.83%。过去一天，总交易量达到 --。

ODEI AI（ODAI）市场信息

市值 $ 293.82K$ 293.82K $ 293.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 308.98K$ 308.98K $ 308.98K 流通量 94.97B 94.97B 94.97B 总供应量 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003

ODEI AI 的当前市值为 $ 293.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ODAI 的流通量为 94.97B，总供应量是 99873672448.47003，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 308.98K。