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Oddz 价格 (ODDZ)

USD

Oddz (ODDZ) 实时价格图表

$0.00606366
$0.00606366$0.00606366
+3.00%(1D)

今天 Oddz (ODDZ) 的价格

今天 Oddz (ODDZ) 的实时价格为 0.00607701 USD。目前其市值为 $ 542.13K USD。ODDZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Oddz 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 272.64K USD
- Oddz 当天价格变化为 +3.29%
- 其循环供应量为 89.41M USD

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Oddz (ODDZ) 价格表现 USD

今天内，Oddz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019337
在过去30天内，Oddz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015971962
在过去60天内，Oddz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006656878
在过去90天内，Oddz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000983169698205158

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00019337+3.29%
30天$ -0.0015971962-26.28%
60天$ +0.0006656878+10.95%
90天$ -0.000983169698205158-13.92%

Oddz (ODDZ) 价格分析

Oddz 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00580623
$ 0.00580623$ 0.00580623

$ 0.00605441
$ 0.00605441$ 0.00605441

$ 3.68
$ 3.68$ 3.68

+1.50%

+3.29%

-13.64%

Oddz (ODDZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 542.13K
$ 542.13K$ 542.13K

$ 272.64K
$ 272.64K$ 272.64K

89.41M
89.41M 89.41M

什么是Oddz (ODDZ)

Oddz is the Multi-chain options trading platform on Binance Smart Chain, Polkadot & Ethereum. Enabling users to trade customized options with rewards.

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Oddz (ODDZ) 资源

官网

大家还在问：关于 Oddz (ODDZ) 的其他问题

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ODDZ 兑换为当地货币

1 ODDZ 兑换 AUD
A$0.009723216
1 ODDZ 兑换 GBP
0.004861608
1 ODDZ 兑换 EUR
0.0058339296
1 ODDZ 兑换 USD
$0.00607701
1 ODDZ 兑换 MYR
RM0.0271642347
1 ODDZ 兑换 TRY
0.2145792231
1 ODDZ 兑换 JPY
¥0.9545767308
1 ODDZ 兑换 RUB
0.6714488349
1 ODDZ 兑换 INR
0.5211036075
1 ODDZ 兑换 IDR
Rp98.0162766003
1 ODDZ 兑换 PHP
0.351858879
1 ODDZ 兑换 EGP
￡E.0.3085297977
1 ODDZ 兑换 BRL
R$0.037677462
1 ODDZ 兑换 CAD
C$0.0087508944
1 ODDZ 兑换 BDT
0.726202695
1 ODDZ 兑换 NGN
9.3925658859
1 ODDZ 兑换 UAH
0.2559028911
1 ODDZ 兑换 VES
Bs0.30992751
1 ODDZ 兑换 PKR
Rs1.693662687
1 ODDZ 兑换 KZT
3.1900048593
1 ODDZ 兑换 THB
฿0.2081983626
1 ODDZ 兑换 TWD
NT$0.1998728589
1 ODDZ 兑换 CHF
Fr0.005469309
1 ODDZ 兑换 HKD
HK$0.0472183677
1 ODDZ 兑换 MAD
.د.م0.0614385711