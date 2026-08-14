Obsidian 今日价格

Obsidian (OBS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.48%。当前 OBS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OBS。

Obsidian 目前市值在 $ 349,230 排名第 #-，流通供应量为 9.97B OBS。过去 24 小时内，OBS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OBS 在过去一小时内波动了 +0.63%，过去7 天内波动了 +1.24%。过去一天，总交易量达到 --。

Obsidian（OBS）市场信息

市值 $ 349.23K$ 349.23K $ 349.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 349.23K$ 349.23K $ 349.23K 流通量 9.97B 9.97B 9.97B 总供应量 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427 9,970,453,452.428427

Obsidian 的当前市值为 $ 349.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OBS 的流通量为 9.97B，总供应量是 9970453452.428427，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 349.23K。