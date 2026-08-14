NYC 今日价格

NYC (NYC) 今日实时价格为 $ 0.084588，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NYC 兑 USD 的汇率为 $ 0.084588 每 NYC。

NYC 目前市值在 $ 25,376,409 排名第 #-，流通供应量为 300.00M NYC。过去 24 小时内，NYC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.142001，而历史最低价为 $ 0.084533。

短期表现方面，NYC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 14.99。

NYC（NYC）市场信息

市值 $ 25.38M$ 25.38M $ 25.38M 成交量（24H） $ 14.99$ 14.99 $ 14.99 完全稀释市值 $ 84.59M$ 84.59M $ 84.59M 流通量 300.00M 300.00M 300.00M 总供应量 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864

NYC 的当前市值为 $ 25.38M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.99。NYC 的流通量为 300.00M，总供应量是 999999784.1122864，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.59M。