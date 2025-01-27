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NOX 价格 (NOX)

USD

NOX (NOX) 实时价格图表

$0.873621
$0.873621$0.873621
-23.90%(1D)

今天 NOX (NOX) 的价格

今天 NOX (NOX) 的实时价格为 0.873621 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
NOX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.82K USD
- NOX 当天价格变化为 -23.91%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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NOX (NOX) 价格表现 USD

今天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2745982906707988
在过去30天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.2745982906707988-23.91%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

NOX (NOX) 价格分析

NOX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.858919
$ 0.858919$ 0.858919

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

+0.13%

-23.91%

--

NOX (NOX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 66.82K
$ 66.82K$ 66.82K

0.00
0.00 0.00

什么是NOX (NOX)

XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

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NOX (NOX) 资源

官网

大家还在问：关于 NOX (NOX) 的其他问题

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NOX 兑换为当地货币

1 NOX 兑换 AUD
A$1.38032118
1 NOX 兑换 GBP
0.6988968
1 NOX 兑换 EUR
0.82993995
1 NOX 兑换 USD
$0.873621
1 NOX 兑换 MYR
RM3.83519619
1 NOX 兑换 TRY
31.15332486
1 NOX 兑换 JPY
¥136.13636043
1 NOX 兑换 RUB
85.76337357
1 NOX 兑换 INR
75.3061302
1 NOX 兑换 IDR
Rp14,090.65931763
1 NOX 兑换 PHP
50.90589567
1 NOX 兑换 EGP
￡E.44.05670703
1 NOX 兑换 BRL
R$5.16310011
1 NOX 兑换 CAD
C$1.24927803
1 NOX 兑换 BDT
106.33714812
1 NOX 兑换 NGN
1,360.77827823
1 NOX 兑换 UAH
36.54356643
1 NOX 兑换 VES
Bs48.922776
1 NOX 兑换 PKR
Rs243.07630704
1 NOX 兑换 KZT
451.71447426
1 NOX 兑换 THB
฿29.43229149
1 NOX 兑换 TWD
NT$28.60235154
1 NOX 兑换 CHF
Fr0.7862589
1 NOX 兑换 HKD
HK$6.79677138
1 NOX 兑换 MAD
.د.م8.70126516