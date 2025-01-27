NOX 价格 (NOX)
今天 NOX (NOX) 的实时价格为 0.873621 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
NOX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 66.82K USD
- NOX 当天价格变化为 -23.91%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 NOX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NOX 价格信息的首选平台。
今天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2745982906707988。
在过去30天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，NOX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.2745982906707988
|-23.91%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
NOX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
-23.91%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 NOX 兑换 AUD
A$1.38032118
|1 NOX 兑换 GBP
￡0.6988968
|1 NOX 兑换 EUR
€0.82993995
|1 NOX 兑换 USD
$0.873621
|1 NOX 兑换 MYR
RM3.83519619
|1 NOX 兑换 TRY
₺31.15332486
|1 NOX 兑换 JPY
¥136.13636043
|1 NOX 兑换 RUB
₽85.76337357
|1 NOX 兑换 INR
₹75.3061302
|1 NOX 兑换 IDR
Rp14,090.65931763
|1 NOX 兑换 PHP
₱50.90589567
|1 NOX 兑换 EGP
￡E.44.05670703
|1 NOX 兑换 BRL
R$5.16310011
|1 NOX 兑换 CAD
C$1.24927803
|1 NOX 兑换 BDT
৳106.33714812
|1 NOX 兑换 NGN
₦1,360.77827823
|1 NOX 兑换 UAH
₴36.54356643
|1 NOX 兑换 VES
Bs48.922776
|1 NOX 兑换 PKR
Rs243.07630704
|1 NOX 兑换 KZT
₸451.71447426
|1 NOX 兑换 THB
฿29.43229149
|1 NOX 兑换 TWD
NT$28.60235154
|1 NOX 兑换 CHF
Fr0.7862589
|1 NOX 兑换 HKD
HK$6.79677138
|1 NOX 兑换 MAD
.د.م8.70126516