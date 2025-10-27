NONOS（NOX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00651919 $ 0.00651919 $ 0.00651919 24H最低价 $ 0.00906002 $ 0.00906002 $ 0.00906002 24H最高价 24H最低价 $ 0.00651919$ 0.00651919 $ 0.00651919 24H最高价 $ 0.00906002$ 0.00906002 $ 0.00906002 历史最高 $ 0.01117559$ 0.01117559 $ 0.01117559 最低价 $ 0.0010326$ 0.0010326 $ 0.0010326 涨跌幅（1H） +4.28% 涨跌幅（1D） -8.98% 漲跌幅（7D） +7.19% 漲跌幅（7D） +7.19%

NONOS（NOX）当前实时价格为 $0.00819509。过去 24 小时内，NOX 的交易价格在 $ 0.00651919 至 $ 0.00906002 之间波动，市场活跃度显著。NOX 的历史最高价为 $ 0.01117559，历史最低价为 $ 0.0010326。

从短期表现来看，NOX 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.28%，过去 24 小时内变动为 -8.98%，过去 7 天内累计变动为 +7.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NONOS（NOX）市场信息

市值 $ 6.52M$ 6.52M $ 6.52M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.52M$ 6.52M $ 6.52M 流通量 798.50M 798.50M 798.50M 总供应量 798,504,747.8429943 798,504,747.8429943 798,504,747.8429943

NONOS 的当前市值为 $ 6.52M, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOX 的流通量为 798.50M，总供应量是 798504747.8429943，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.52M。