NIKY（NIKY）价格信息 (USD)

NIKY（NIKY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NIKY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NIKY 的历史最高价为 $ 0.00202952，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NIKY 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.01%，过去 24 小时内变动为 +5.94%，过去 7 天内累计变动为 +8.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NIKY（NIKY）市场信息

市值 $ 915.09K$ 915.09K $ 915.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 915.09K$ 915.09K $ 915.09K 流通量 999.67M 999.67M 999.67M 总供应量 999,674,247.18478 999,674,247.18478 999,674,247.18478

NIKY 的当前市值为 $ 915.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NIKY 的流通量为 999.67M，总供应量是 999674247.18478，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 915.09K。