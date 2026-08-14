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Nemesis 当前实时价格为 0 USD。NEMESIS 市值为 198,149 USD。追踪Malaysia的 NEMESIS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Nemesis 当前实时价格为 0 USD。NEMESIS 市值为 198,149 USD。追踪Malaysia的 NEMESIS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Nemesis 价格 (NEMESIS)

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1 NEMESIS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00019819
$0.00019819$0.00019819
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mexc
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USD
Nemesis (NEMESIS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 16:19:26 (UTC+8)

Nemesis 今日价格

Nemesis (NEMESIS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.62%。当前 NEMESIS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEMESIS。

Nemesis 目前市值在 $ 198,149 排名第 #-，流通供应量为 999.29M NEMESIS。过去 24 小时内，NEMESIS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00761627，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，NEMESIS 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -25.29%。过去一天，总交易量达到 $ 802.80

Nemesis（NEMESIS）市场信息

$ 198.15K
$ 198.15K$ 198.15K

$ 802.80
$ 802.80$ 802.80

$ 198.29K
$ 198.29K$ 198.29K

999.29M
999.29M 999.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nemesis 的当前市值为 $ 198.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 802.80。NEMESIS 的流通量为 999.29M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 198.29K

Nemesis 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00761627
$ 0.00761627$ 0.00761627

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-5.62%

-25.29%

-25.29%

Nemesis（NEMESIS）价格历史 USD

今天内，Nemesis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Nemesis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Nemesis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Nemesis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-5.62%
30天$ 0-29.33%
60天$ 0-55.56%
90天$ 0--

Nemesis 的价格预测

Nemesis（NEMESIS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，NEMESIS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Nemesis (NEMESIS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Nemesis 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
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免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nemesis 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Nemesis 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 NEMESIS 2026–2027 年价格的预测。

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Nemesis (NEMESIS) 资源

官网

类别 :

Base EcosystemBase NativeDerivatives

关于 Nemesis

Nemesis 的实时价格是多少？

当前价格为 ¥，过去 24 小时价格变动 -5.62%。

市场情绪如何影响 NEMESIS？

市场情绪受宏观经济状况、行业新闻以及 -- 生态系统发展动态的影响。积极的市场情绪通常与交易量上升和短期价格上涨相关。

Nemesis 的市值和全球排名是多少？

Nemesis 的市值为 ¥1353292.23882835647000，排名为第 4721 位，凸显了其在整体市场中的影响力和规模。

近期的交易活动如何？

NEMESIS 的 24 小时交易量为 ¥--，表明全球交易者的活跃度很高。

NEMESIS 今天的波动性如何？

该代币的波动性以 --% 衡量，帮助交易者评估市场是处于稳定状态还是快速波动。

今天的 24 小时交易区间是多少？

它在 ¥ 和 ¥ 之间波动，表明了日内价格的强弱。

哪些长期因素会影响 Nemesis？

影响因素包括流通供应量（999290727.862 枚代币）、Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Base Ecosystem,Governance,Base Native 内的采用趋势以及 -- 网络的整体吸引力。

人们还问：关于Nemesis的其他问题

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