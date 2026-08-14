Nemesis 今日价格

Nemesis (NEMESIS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.62%。当前 NEMESIS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NEMESIS。

Nemesis 目前市值在 $ 198,149 排名第 #-，流通供应量为 999.29M NEMESIS。过去 24 小时内，NEMESIS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00761627，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NEMESIS 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 -25.29%。过去一天，总交易量达到 $ 802.80。

Nemesis（NEMESIS）市场信息

市值 $ 198.15K$ 198.15K $ 198.15K 成交量（24H） $ 802.80$ 802.80 $ 802.80 完全稀释市值 $ 198.29K$ 198.29K $ 198.29K 流通量 999.29M 999.29M 999.29M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nemesis 的当前市值为 $ 198.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 802.80。NEMESIS 的流通量为 999.29M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 198.29K。