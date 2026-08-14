Nabox 价格 (NABOX)
Nabox (NABOX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.61%。当前 NABOX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NABOX。
Nabox 目前市值在 $ 113,177 排名第 #-，流通供应量为 208.95B NABOX。过去 24 小时内，NABOX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，NABOX 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 -5.06%。过去一天，总交易量达到 --。
Nabox 的当前市值为 $ 113.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NABOX 的流通量为 208.95B，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 541.64K。
-0.20%
-3.60%
-5.06%
-5.06%
今天内，Nabox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Nabox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Nabox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Nabox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-3.60%
|30天
|$ 0
|-0.62%
|60天
|$ 0
|-25.31%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Nabox 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Nabox 今日实时价值是多少？
今日，Nabox 的交易价格为 ¥，过去 24 小时价格变动 -3.60%。价格会不断波动，反映实时市场情绪。
NABOX 目前的波动性如何？
24 小时波动率为 --%，可帮助您了解代币价格的波动速度。较高的波动性既可能带来交易机会，也可能带来风险，具体取决于市场状况。
Nabox 今日的流动性状况如何？
Nabox 的流动性评分为 --/100，该评分用于评估各交易所的市场深度。较高的流动性通常意味着更小的点差和更好的市价单执行。
NABOX 今日的交易价格区间是多少？
过去 24 小时内，¥ 和 ¥ 之间的交易价格波动。这一波动范围有助于交易者评估短期策略的支撑位和阻力位。
NABOX 今日的交易量是多少？
过去一天，¥-- 的总交易量为 。交易量激增通常预示着价格的大幅波动或市场情绪的转变。
投资者应如何解读 Nabox 的风险水平？
风险取决于波动性、流动性深度、市场排名和供应分布。作为基于 -- 构建的 BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,OKX Ventures Portfolio 资产，NABOX 的风险状况会根据生态系统更新或行业趋势而波动。
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