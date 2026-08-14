Nabox 今日价格

Nabox (NABOX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.61%。当前 NABOX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NABOX。

Nabox 目前市值在 $ 113,177 排名第 #-，流通供应量为 208.95B NABOX。过去 24 小时内，NABOX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NABOX 在过去一小时内波动了 -0.20%，过去7 天内波动了 -5.06%。过去一天，总交易量达到 --。

Nabox（NABOX）市场信息

市值 $ 113.18K$ 113.18K $ 113.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 541.64K$ 541.64K $ 541.64K 流通量 208.95B 208.95B 208.95B 总供应量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nabox 的当前市值为 $ 113.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NABOX 的流通量为 208.95B，总供应量是 1000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 541.64K。