N3on 今日价格

N3on (N3ON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 N3ON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 N3ON。

N3on 目前市值在 $ 396,010 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M N3ON。过去 24 小时内，N3ON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03543549，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，N3ON 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 3.36。

N3on（N3ON）市场信息

市值 $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K 成交量（24H） $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 完全稀释市值 $ 396.01K$ 396.01K $ 396.01K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,262.254612 999,999,262.254612 999,999,262.254612

N3on 的当前市值为 $ 396.01K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.36。N3ON 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999262.254612，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 396.01K。