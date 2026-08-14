Multibit 今日价格

Multibit (MUBI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.24%。当前 MUBI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MUBI。

Multibit 目前市值在 $ 152,860 排名第 #-，流通供应量为 950.00M MUBI。过去 24 小时内，MUBI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3697，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MUBI 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -14.99%。过去一天，总交易量达到 $ 327.25。

Multibit（MUBI）市场信息

市值 $ 152.86K$ 152.86K $ 152.86K 成交量（24H） $ 327.25$ 327.25 $ 327.25 完全稀释市值 $ 160.91K$ 160.91K $ 160.91K 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Multibit 的当前市值为 $ 152.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 327.25。MUBI 的流通量为 950.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 160.91K。