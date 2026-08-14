MowCat 今日价格

MowCat (MOW) 今日实时价格为 $ 0.01962116，过去 24 小时内变化了 1.37%。当前 MOW 兑 USD 的汇率为 $ 0.01962116 每 MOW。

MowCat 目前市值在 $ 19,621,162 排名第 #-，流通供应量为 1.00B MOW。过去 24 小时内，MOW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.02039396（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02039396，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOW 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 -1.71%。过去一天，总交易量达到 $ 2.20M。

MowCat（MOW）市场信息

市值 $ 19.62M$ 19.62M $ 19.62M 成交量（24H） $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M 完全稀释市值 $ 19.62M$ 19.62M $ 19.62M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MowCat 的当前市值为 $ 19.62M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.20M。MOW 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.62M。