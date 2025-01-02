Morphware 价格 (XMW)
今天 Morphware (XMW) 的实时价格为 0.149591 USD。目前其市值为 $ 116.32M USD。XMW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Morphware 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 910.50K USD
- Morphware 当天价格变化为 +8.51%
- 其循环供应量为 780.58M USD
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今天内，Morphware 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01173786。
在过去30天内，Morphware 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0525061418。
在过去60天内，Morphware 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3801190183。
在过去90天内，Morphware 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.12513467032864095。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01173786
|+8.51%
|30天
|$ +0.0525061418
|+35.10%
|60天
|$ +0.3801190183
|+254.11%
|90天
|$ +0.12513467032864095
|+511.67%
Morphware 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.13%
+8.51%
+5.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Morphware is currently the most interesting project at the intersection of AI and Web3 because of its unique focus on constructing a superpeer. Superpeers are a core component of bootstrapping peer-to-peer networks, and in Morphware’s case: that means having access to an abundance of affordable electricity as 65-90% of the costs of both high-performance computing and cryptocurrency mining workloads are related directly to the price of electricity. The project was founded as a protocol by a team of professional data scientists, smart contract engineers, and full-stack developers in 2021.
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|1 XMW 兑换 AUD
A$0.2393456
|1 XMW 兑换 GBP
￡0.1196728
|1 XMW 兑换 EUR
€0.14360736
|1 XMW 兑换 USD
$0.149591
|1 XMW 兑换 MYR
RM0.66867177
|1 XMW 兑换 TRY
₺5.28205821
|1 XMW 兑换 JPY
¥23.50523383
|1 XMW 兑换 RUB
₽16.52830959
|1 XMW 兑换 INR
₹12.82593234
|1 XMW 兑换 IDR
Rp2,412.75772673
|1 XMW 兑换 PHP
₱8.66580663
|1 XMW 兑换 EGP
￡E.7.59174325
|1 XMW 兑换 BRL
R$0.92447238
|1 XMW 兑换 CAD
C$0.21541104
|1 XMW 兑换 BDT
৳17.8761245
|1 XMW 兑换 NGN
₦231.56387618
|1 XMW 兑换 UAH
₴6.29179746
|1 XMW 兑换 VES
Bs7.629141
|1 XMW 兑换 PKR
Rs41.66857305
|1 XMW 兑换 KZT
₸78.52480363
|1 XMW 兑换 THB
฿5.12648357
|1 XMW 兑换 TWD
NT$4.92004799
|1 XMW 兑换 CHF
Fr0.1346319
|1 XMW 兑换 HKD
HK$1.16232207
|1 XMW 兑换 MAD
.د.م1.5108691